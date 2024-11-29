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Томпсон: моя роль в «Торпедо» — помогать молодёжи. Стараюсь много общаться с ребятами

Томпсон: моя роль в «Торпедо» — помогать молодёжи. Стараюсь много общаться с ребятами
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Американский защитник «Торпедо» Китон Томпсон рассказал о своей роли в нижегородском клубе.

— Получается, больше как дядька-ветеран в раздевалке? Не странно выполнять такую роль с игроками из другой страны?
— Да нет. Понятно, что тут всё должно было быть немного по-другому, я не был уверен, скажется ли языковой барьер. Но ребята знают английский, я русского не знаю, но пытаюсь, учу какие-то слова. Но в целом думаю, что если просто на своём примере показывать, как надо работать каждый день, пахать, ребята это воспринимают. Хочется становиться лучше каждый день и давать им понять, что я всегда рядом. А хоккей — это хоккей, у него универсальный язык. Конечно, стараюсь как можно больше общаться с этими ребятами, узнавать их. Так что что-то необычное есть в этом, конечно, но у нас получается, — сказал Томпсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Китоном Томпсоном читайте на «Чемпионате»:
«В России лучше магазины, продукты более свежие». Американец из «Торпедо» — о КХЛ
Эксклюзив
«В России лучше магазины, продукты более свежие». Американец из «Торпедо» — о КХЛ
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