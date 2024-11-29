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Экс-тренер «Амура» Евгений Фёдоров возглавил клуб ВХЛ «Торос»

Экс-тренер «Амура» Евгений Фёдоров возглавил клуб ВХЛ «Торос»
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Специалист Евгений Фёдоров возглавил клуб ВХЛ «Торос». Об этом сообщает пресс-служба нефтекамской команды.

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ Фёдоров был тренером нападающих хабаровского «Амура». Он покинул эту должность 22 октября 2024 года.

В 2017 году Фёдоров завершил карьеру игрока и перешёл на тренерскую работу, став ассистентом главного тренера в воронежском «Буране». Вскоре там же занял позицию главного тренера. Далее возглавлял тренерские штабы команд ВХЛ «СКА-Нева» и «Омские Крылья». Сезон-2023/2024 провёл в должности помощника главного тренера в новокузнецком «Металлурге».

«Торос» с 29 очками после 29 сыгранных встреч располагается на 24-й строчке в общей таблице Всероссийской хоккейной лиги.

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