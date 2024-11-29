Томпсон: мы в «Милуоки» называли Аскарова рок-звездой

Американский защитник «Торпедо» Китон Томпсон рассказал о своих впечатлениях об игре с российским голкипером Яролавом Аскаровым в АХЛ за «Милуоки Эдмиралс».

— Поделись впечатлениями об Аскарове. Он считался новым Василевским, но до сих пор не может пробиться в НХЛ, хотя в АХЛ играет великолепно.

— Аски – великолепный вратарь. Нам повезло, что он играл у нас в «Милуоки», но в основе ведь был Сарос, участник Матча звёзд НХЛ. «Нэшвилл» заключил с Саросом длительный контракт, так что Аскарову было тяжело получить там шанс. Но он всё равно с каждым годом становится лучше и продолжает работать над собой.

Рад, что он подписал односторонний контракт с «Сан-Хосе» (этот контракт начнёт действовать со следующего сезона. – Прим. «Чемпионата»). Не сомневаюсь, что он будет вратарём в НХЛ. Это просто вопрос времени, он же всё ещё так молод. Я даже не осознавал, насколько он молод, пока не заговорил с ним. И тогда такой: ух ты, тебе всего 20? Со временем он будет стабильным вратарём в НХЛ.

— Он ещё такая яркая личность – и дрался в АХЛ, и отжимания воротами делал. Что ребята в команде думали об этих проделках? Потому что руководству «Нэшвилла» они, похоже, были не по душе.

— Мы называли его рок-звездой! Вратари же всегда в своём собственном мире, а мне нравится, что он показывает свою личность через свою игру. Думаю, это говорит о его уверенности, позволяет ему играть агрессивно. Он дважды не думает перед тем, как отпраздновать большую победу или просто отличный матч в своём исполнении. Вот такой он человек, не думаю, что в этом есть что-то плохое. Мне кажется, в хоккее обычно спокойно празднуют, а он просто пытается как-то выделиться. Каждый раз придумывает что-то новое, да ещё и играет ярко. Он великолепный вратарь, а когда чувствуешь его уверенность, это и команде придаёт уверенности, — сказал Томпсон в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.