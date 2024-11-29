Томпсон: Ларионова не зря зовут Профессором, он гений

Американский защитник «Торпедо» Китон Томпсон рассказал о работе с главным тренером нижегородского клуба Игорем Ларионовым.

— Ты с Ларионовым общался перед подписанием?

— Да, мы встретились в Лос-Анджелесе, я туда прилетел, покатался с ним пару раз и где-то через недельку подписал контракт с «Торпедо». Так что да, мы катались и по телефону тоже общались.

— Помнишь Ларионова в его бытность игроком НХЛ?

— Да, помню Русскую пятёрку. Тогда я ещё не осознавал значимости их приезда, что за всем этим стояло. Просто знал, что это классные игроки. Мне всегда импонировал «Детройт». Ну а когда уже познакомились с Игорем, я ещё о нём почитал и осознал, насколько долго он играл на высочайшем уровне. Приехал в НХЛ после 29 лет и провёл ещё и здесь такую карьеру. Такое долголетие впечатляет. Ну, не зря же его всё-таки зовут Профессором! Он гений, с ним спокойно можно о чём угодно поговорить за жизнь, и хоккей он может объяснить так, что всё станет простым и понятным.

— Какие впечатления о нём как о тренере?

— Мне он нравится. Он такой тренер, к которому легко обратиться по любому вопросу. В раздевалке же в основном по-русски говорят, и, если у меня возникают вопросы, я всегда могу задать их ему. А на скамейке он ведёт себя очень спокойно и невозмутимо. Никогда не кричит, всё через разговор. Если где-то ошибся, сразу это поймёшь, потому что он подойдёт к тебе поговорить. Расскажет, что надо исправить, даст совет, всегда первым подойдёт и скажет. Мне очень нравится у него играть.

Тебе не бывает страшно задавать ему вопросы или просто подойти поговорить. Он всегда очень открыт к общению. Это нередкое качество среди тренеров, но очень хорошее. Мне кажется, он один из самых умных людей, что я встречал в жизни, у него многое узнаёшь.

— Он не похож на стереотипного русского тренера.

— Да, я наслышан, как бывает. Рад, что Ларионов – именно такой, какой есть, — сказал Томпсон в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.