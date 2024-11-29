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Американский защитник «Торпедо»: в новостях говорят всякое, но мне в России нравится

Американский защитник «Торпедо»: в новостях говорят всякое, но мне в России нравится
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Американский защитник «Торпедо» Китон Томпсон рассказал о своих впечатлениях о жизни в России.

— Россия не Америка и не Германия, совершенно другая культура. Тем более сейчас у России в мире плохая репутация. Какие у тебя были ожидания?
— Да, в новостях сейчас много об этом говорят. Но когда я общался с Ларионовым, он меня заверил, что тут безопасно, чисто, цены умеренные. Я ему поверил. Не думаю, что он стал бы меня звать, если бы тут была плохая ситуация.

Других людей тоже поспрашивал – Аскарова, Афанасьева, Бобби Линча, Игоря-младшего. Все мне сказали, что тут всё хорошо. В новостях всякое говорят, но мне в России нравится. Понятно, что тут другие обычаи, к которым я ещё привыкаю, но мне всё нравится, — сказал Томпсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Китоном Томпсоном читайте на «Чемпионате»:
«В России лучше магазины, продукты более свежие». Американец из «Торпедо» — о КХЛ
Эксклюзив
«В России лучше магазины, продукты более свежие». Американец из «Торпедо» — о КХЛ
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