Американский защитник «Торпедо» рассказал, какие русские обычаи его удивили

Американский защитник «Торпедо» Китон Томпсон рассказал, какие русские обычаи его удивили.

— Какие обычаи больше всего удивили?

— Рукопожатия. Первые пару раз все протягивали мне руки, когда я заходил в раздевалку. Я думал, это все так со мной знакомятся, но раз на четвёртый уже думал: ребят, мы уже знакомы, вы чего? Оказывается, тут все руки друг другу пожимают каждое утро. На самом деле мне нравится эта традиция, такой способ сказать «Доброе утро». И ещё пожелания приятного аппетита каждый раз, тоже хорошая традиция. В Америке так только официант тебе может сказать, а тут все тебе желают приятного. Я сначала не понимал, а потом понял. Прикольно!

— Культурный шок был?

— Может, в самом начале, первые пару дней, пока отходил от перелётов. Потому что тут же вообще нет английского языка нигде, непонятно даже, куда идти. Пытаешься спросить, а тебе обычно отвечают: «No English». Скачал себе в итоге переводчик и с ним начал осваиваться. Нормально, — сказал Томпсон в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.