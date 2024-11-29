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Американский защитник «Торпедо» рассказал, какие русские обычаи его удивили

Американский защитник «Торпедо» рассказал, какие русские обычаи его удивили
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Американский защитник «Торпедо» Китон Томпсон рассказал, какие русские обычаи его удивили.

— Какие обычаи больше всего удивили?
— Рукопожатия. Первые пару раз все протягивали мне руки, когда я заходил в раздевалку. Я думал, это все так со мной знакомятся, но раз на четвёртый уже думал: ребят, мы уже знакомы, вы чего? Оказывается, тут все руки друг другу пожимают каждое утро. На самом деле мне нравится эта традиция, такой способ сказать «Доброе утро». И ещё пожелания приятного аппетита каждый раз, тоже хорошая традиция. В Америке так только официант тебе может сказать, а тут все тебе желают приятного. Я сначала не понимал, а потом понял. Прикольно!

— Культурный шок был?
— Может, в самом начале, первые пару дней, пока отходил от перелётов. Потому что тут же вообще нет английского языка нигде, непонятно даже, куда идти. Пытаешься спросить, а тебе обычно отвечают: «No English». Скачал себе в итоге переводчик и с ним начал осваиваться. Нормально, — сказал Томпсон в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Китоном Томпсоном читайте на «Чемпионате»:
«В России лучше магазины, продукты более свежие». Американец из «Торпедо» — о КХЛ
Эксклюзив
«В России лучше магазины, продукты более свежие». Американец из «Торпедо» — о КХЛ
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