Томпсон: выезд на Дальний Восток — один из самых безумных в моей жизни

Американский защитник «Торпедо» Китон Томпсон рассказал о своих впечатлениях о выезде на Дальний Восток на игры с «Амуром» и «Адмиралом».

— К чему было сложнее всего привыкнуть?

— Пожалуй, к календарю, он очень напряжённый. В АХЛ не бывает такого, что весь сезон игры через день. Есть перерывы в неделю, бывает по два-три матча в неделю. А тут матч, день отдыха, снова матч. Игр через 15 уже начинаешь уставать, но в то же время мне нравится такой график, он держит в ритме.

Зато выезды тут комфортные, не думал, что тут все летают на чартерах, а если на поезде, то у нас собственный вагон. Это здорово, не то что долгие переезды на автобусах в АХЛ. На самолётах гораздо легче!

— Да уж, в 30 лет уже не хочется на автобусе ездить.

— Да уж, в автобусах я поездил достаточно.

— А перелёт на Дальний Восток тебе как? Лучше, чем ты думал?

— Это был сумасшедший опыт. Мы летели дольше, чем я из Чикаго до Франкфурта! Зато это помогло понять, насколько Россия огромная. Но мы жили по московскому времени, то есть ночью бодрствовали, спали днём, матчи играли как утренние. Это было необычно, солнце видели часа два в день всего. Но мы хорошо тот выезд провели, значит, всё делали как надо. Но это был один из самых безумных выездов в моей жизни.

— Такой распорядок дня сбивал с толку?

— Думаю, так и надо делать, жить по московскому времени, иначе весь режим собьётся и через неделю будешь днём ходить сонным, а ночью не сможешь заснуть, — сказал Томпсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.