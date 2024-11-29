Американец из «Торпедо» назвал игрока, против которого было сложнее всего играть в КХЛ

Американский защитник «Торпедо» Китон Томпсон заявил, что играть против Джоша Ливо из «Салавата Юлаева» было сложнее всего в КХЛ.

— Какие команды больше всего впечатлили?

— «Локомотив», очень хорошая команда, очень структурная, мало что позволяет сопернику. С ними тяжело было играть. Со СКА я не играл, личных впечатлений ещё нет, но знаю, что у них тоже всегда хорошая команда. С «Металлургом» у нас был один матч, и мы доминировали, а потом они взяли и перевернули матч. Казалось, они играли плохо, но в третьем периоде были очень хороши. Думаю, когда они в ударе, с ними очень тяжело. С «Северсталью» тоже тяжело играть, они тоже показывают быстрый хоккей, как и мы.

— А если об отдельных игроках говорить, кого можешь выделить?

— Назову Джоша Ливо из «Салавата». Против него, пожалуй, было сложнее всего играть. Он габаритный, отличные руки, отличный бросок, его тяжело остановить, — сказал Томпсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.