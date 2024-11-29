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«Здесь больше игры в пас». Американец из «Торпедо» рассказал, чем КХЛ отличается от АХЛ

«Здесь больше игры в пас». Американец из «Торпедо» рассказал, чем КХЛ отличается от АХЛ
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Американский защитник «Торпедо» Китон Томпсон рассказал об отличиях КХЛ от АХЛ.

— Что о КХЛ скажешь, о самом хоккее? Насколько сильно он отличается от АХЛ?
— Здесь гораздо больше мастерства, игра очень быстрая. В АХЛ более силовой хоккей, простой, надо забросить шайбу и бежать за ней, идти в стыки. А здесь больше играешь в пас, ищешь открытого игрока.

— Особенно в «Торпедо».
— Да, надо уметь двигать шайбу, быстро соображать. Но в этой лиге все игроки хорошие, вратари тоже отличные. Да каждая команда здорово выглядит, когда у неё идёт игра. Мне пока что всё нравится. Да, тут скорости выше и силовой борьбы поменьше, но это всё равно хоккей, — сказал Томпсон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Китоном Томпсоном читайте на «Чемпионате»:
«В России лучше магазины, продукты более свежие». Американец из «Торпедо» — о КХЛ
Эксклюзив
«В России лучше магазины, продукты более свежие». Американец из «Торпедо» — о КХЛ
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