Журналист НХЛ сравнил влияние на лигу Коннора Макдэвида с влиянием Уэйна Гретцки

Журналист Дерек Ван Дист в статье на сайте НХЛ сравнил влияние на лигу капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида с влиянием легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.

«Когда я рос в Эдмонтоне, мне посчастливилось наблюдать за игрой Уэйна Гретцки за «Ойлерз». Я и представить себе не мог, что другой игрок сможет вызвать в городе такой же ажиотаж, как Гретцки. Но тут появился Макдэвид.

Я благодарен за то, что у меня появилась ещё одна возможность каждый вечер наблюдать за талантом нового поколения. Во второй раз я ценю это ещё больше. Я вижу, как радуется мой девятилетний племянник, когда смотрит игру Макдэвида. Это очень напоминает мне то время, когда я в его возрасте смотрел за выступлением Гретцки.

Победа в лотерее драфта НХЛ 2015 года и возможность выбрать Макдэвида под первым номером помогли «Ойлерз» пережить тяжёлые времена. Я не верил, что Макдэвид сможет оправдать шумиху вокруг своего прихода в НХЛ, но он превзошёл все ожидания. Как и Гретцки, Коннор придумывает всё новые способы для атаки.

Вечер 14 ноября, когда Макдэвид набрал своё 1000-е очко в НХЛ, стал особенным событием в Эдмонтоне, похожим на вечер 30 декабря 1981 года, когда Гретцки забил свой 50-й гол в 39-й игре», — написал Ван Дист.