КХЛ назвала хоккеистов, которые были выбраны для участия в Матче звёзд представителями СМИ

Континентальная хоккейная лига назвала хоккеистов, которые были выбраны для участия в Матче звёзд — 2025 представителями СМИ.
Дивизион Боброва
Защитник: Тони Деанджело (СКА);
Нападающие: Дмитрий Бучельников («Витязь»), Павел Порядин («Спартак»).
Дивизион Тарасова
Защитник: Мартин Гернат («Локомотив»);
Нападающие: Данил Аймурзин («Северсталь»), Руслан Исхаков (ЦСКА).
Дивизион Харламова
Нападающие: Александр Кадейкин («Трактор»), Дмитрий Силантьев («Металлург»), Дмитрий Яшкин («Ак Барс»).
Дивизион Чернышева
Нападающие: Александр Хмелевски («Салават Юлаев»), Даниил Гутик («Адмирал»), Сергей Широков («Сибирь»).
Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой. Каждая из команд будет состоять из 11 игроков (два вратаря и девять полевых), включая четырёх лучших игроков Кубка Вызова МХЛ, которые будут распределены между командами позднее.
Звёздный уикенд стартует 8 февраля – в первый игровой день болельщики увидят конкурсы Мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.