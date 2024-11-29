КХЛ назвала хоккеистов, которые были выбраны для участия в Матче звёзд представителями СМИ

Континентальная хоккейная лига назвала хоккеистов, которые были выбраны для участия в Матче звёзд — 2025 представителями СМИ.

Дивизион Боброва

Защитник: Тони Деанджело (СКА);

Нападающие: Дмитрий Бучельников («Витязь»), Павел Порядин («Спартак»).

Дивизион Тарасова

Защитник: Мартин Гернат («Локомотив»);

Нападающие: Данил Аймурзин («Северсталь»), Руслан Исхаков (ЦСКА).

Дивизион Харламова

Нападающие: Александр Кадейкин («Трактор»), Дмитрий Силантьев («Металлург»), Дмитрий Яшкин («Ак Барс»).

Дивизион Чернышева

Нападающие: Александр Хмелевски («Салават Юлаев»), Даниил Гутик («Адмирал»), Сергей Широков («Сибирь»).

Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой. Каждая из команд будет состоять из 11 игроков (два вратаря и девять полевых), включая четырёх лучших игроков Кубка Вызова МХЛ, которые будут распределены между командами позднее.

Звёздный уикенд стартует 8 февраля – в первый игровой день болельщики увидят конкурсы Мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.