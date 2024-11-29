Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ назвала хоккеистов, которые были выбраны для участия в Матче звёзд представителями СМИ

КХЛ назвала хоккеистов, которые были выбраны для участия в Матче звёзд представителями СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Континентальная хоккейная лига назвала хоккеистов, которые были выбраны для участия в Матче звёзд — 2025 представителями СМИ.

Дивизион Боброва

Защитник: Тони Деанджело (СКА);
Нападающие: Дмитрий Бучельников («Витязь»), Павел Порядин («Спартак»).

Дивизион Тарасова

Защитник: Мартин Гернат («Локомотив»);
Нападающие: Данил Аймурзин («Северсталь»), Руслан Исхаков (ЦСКА).

Дивизион Харламова

Нападающие: Александр Кадейкин («Трактор»), Дмитрий Силантьев («Металлург»), Дмитрий Яшкин («Ак Барс»).

Дивизион Чернышева

Нападающие: Александр Хмелевски («Салават Юлаев»), Даниил Гутик («Адмирал»), Сергей Широков («Сибирь»).

Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой. Каждая из команд будет состоять из 11 игроков (два вратаря и девять полевых), включая четырёх лучших игроков Кубка Вызова МХЛ, которые будут распределены между командами позднее.

Звёздный уикенд стартует 8 февраля – в первый игровой день болельщики увидят конкурсы Мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.

Материалы по теме
Определены первые участники Матча звёзд КХЛ — 2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android