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«То, что он делает в нападении, невероятно». Защитник СКА Никишин — о Деанджело

«То, что он делает в нападении, невероятно». Защитник СКА Никишин — о Деанджело
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Защитник СКА Александр Никишин высказался о совместной игре с американским игроком обороны клуба с берегов Невы Тони Деанджело.

«Тони играет отлично и обладает потрясающим видением на льду. То, что он делает в нападении, невероятно. Я внимательно за ним слежу», — приводит слова Никишина RG.

В текущем сезоне 23-летний Никишин провёл 28 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач.

Тони Деанджело в 22 играх регулярки Континентальной хоккейной лиги записал на свой счёт 23 (4+19) результативных балла.

СКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 40 очков.

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