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Андрей Педан: если ты бесхарактерный, то в хоккее будет тяжело

Андрей Педан: если ты бесхарактерный, то в хоккее будет тяжело
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Защитник СКА Андрей Педан рассказал, что характер является главным качеством для игрока обороны и хоккеиста в целом.

— На ваш взгляд, какое самое главное качество, которым должен обладать игрок вашего амплуа?
— Характер. У хоккеиста, да и у любого спортсмена, я считаю, должен быть сильный характер в первую очередь. Потому что если ты бесхарактерный, то тяжело в таком спорте. Есть технические моменты: например, умение правильно позиционно действовать в обороне или своевременно подключаться к атакам. Это навыки, их можно наработать. А вот характер — он или есть, или его нет, — приводит слова Педана сайт СКА.

Напомним, СКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 31 матча имеет в активе 40 очков. В следующей игре СКА встретится с «Амуром» 30 ноября.

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