Известный тренер Андрей Назаров высказался о приближающемся закрытии трансферного окна в КХЛ. Напомним, дедлайн в КХЛ — 27 декабря.

«В КХЛ по-прежнему много интересных матчей, вчерашний день оказался богатым на топ-игры. Чувствуется приближение к дедлайну, поэтому работы много не только у тренеров, но и у менеджеров. Все видят свои проблемы и позиции, требующие усиления. Так что не удивлюсь, если впереди нас ждёт сразу несколько громких сделок. Ответственность за результат с каждым днём только возрастает.

Мы живём в непростое время, но весь мир видел, как грандиозно встречали нашего президента в Казахстане во время его официального визита в эту страну. Это говорит о том, что ОДКБ — великая и очень дружная семья. Всем нам нужно продолжать сплачиваться вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.