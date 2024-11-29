Рябыкин назвал команды КХЛ, которые используют новаторские схемы в своей игре

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин назвал команды КХЛ, которые используют новаторские схемы в своей игре.

В некоторых матчах СКА играет сверхагрессивную «2-1-2», сразу прессингуя соперника двумя игроками. Схема рискованная, требует автоматизма в исполнении, что не всегда получается.

Свой стиль — пусть он и дискуссионный — в некоторых матчах есть у «Торпедо» и «Северстали». Мне нравится, как быстро и активно играет «Салават», несмотря на некоторый дисбаланс внутри своего состава, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

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Ранее Рябыкин высказался о скором приходе канадского специалиста Ги Буше на пост наставника омского клуба.