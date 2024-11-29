Спортивный директор «Металлурга» ответил на вопрос о возможном обмене Скотта Уилсона

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков ответил на вопрос о будущем нападающего магнитогорского клуба Скотта Уилсона.

– Ходят слухи, что клуб хочет обменять Уилсона. Это правда?

– Скотт в нашей команде, он работает и играет. Мы рассчитываем на него, не зря же он выигрывал Кубок Стэнли. Уилсон не просто так оказался в команде, все ведь смотрят на статистику. Да, бывают тяжёлые моменты из-за адаптации, но сейчас Скотт работает с нами и забивает хорошие голы, — приводит слова Бирюкова Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне нападающий сыграл 25 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.