Александр Никишин вышел на второе место среди лучших защитников-снайперов СКА

Защитник СКА Александр Никишин во встрече с «Адмиралом» (2:3 Б) отметился заброшенной шайбой.

Как сообщает пресс-служба СКА, Никишин забросил свою 39-ю шайбу в составе СКА и теперь делит с Патриком Херсли второе место среди лучших защитников-снайперов армейцев в КХЛ. Выше них располагается только Дмитрий Калинин с 46 голами за клуб. Благодаря заброшенной в ворота «Адмирала» шайбе Александр прервал свою серию из девяти игр без набранных очков – самую длительную в составе СКА.

Напомним, СКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 31 матча имеет в активе 40 очков. В следующей игре СКА встретится с «Амуром» 30 ноября.