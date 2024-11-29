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Александр Никишин вышел на второе место среди лучших защитников-снайперов СКА

Александр Никишин вышел на второе место среди лучших защитников-снайперов СКА
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Защитник СКА Александр Никишин во встрече с «Адмиралом» (2:3 Б) отметился заброшенной шайбой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Кузьмин, Хайруллин) – 09:25 (5x4)     1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 20:44 (5x4)     2:1 Родевальд (Фьоре, Сошников) – 47:13 (5x4)     2:2 Хайруллин (Толчинский) – 54:07 (5x5)     3:2 Сошников – 65:00    

Как сообщает пресс-служба СКА, Никишин забросил свою 39-ю шайбу в составе СКА и теперь делит с Патриком Херсли второе место среди лучших защитников-снайперов армейцев в КХЛ. Выше них располагается только Дмитрий Калинин с 46 голами за клуб. Благодаря заброшенной в ворота «Адмирала» шайбе Александр прервал свою серию из девяти игр без набранных очков – самую длительную в составе СКА.

Напомним, СКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 31 матча имеет в активе 40 очков. В следующей игре СКА встретится с «Амуром» 30 ноября.

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