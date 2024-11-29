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«Авангард» покинул и. о. генерального менеджера клуба Евгений Забуга

«Авангард» покинул и. о. генерального менеджера клуба Евгений Забуга
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Хоккейный клуб «Авангард» и исполняющий обязанности генерального менеджера Евгений Забуга расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Ранее Забуга работал в «Авангарде» на должности спортивного директора и ведущего юриста. Он стал исполнять обязанности генерального менеджера, когда эту должность оставил Антон Курьянов 9 октября 2024 года.

На данный момент омский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Востока, набрав 28 очков в 30 играх. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «ястребы» встретятся с «Северсталью» в Омске 1 декабря. Игра начнётся в 14:00 мск.

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