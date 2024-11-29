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Нападающий Данил Башкиров перешёл из «Металлурга» в «Авангард»

Нападающий Данил Башкиров перешёл из «Металлурга» в «Авангард»
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В результате обмена с «Металлургом» состав «Авангарда» пополнил 23-летний нападающий Данил Башкиров. Контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов». Магнитогорский клуб получил денежную компенсацию.

Башкиров присоединился к «Металлургу» в межсезонье 2024 года в статусе ограниченно свободного агента. За уральский клуб нападающий провёл 18 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+3». До «Металлурга» форвард защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева».

«Мастеровитый форвард, нацеленный на ворота соперника, добавит конкуренции в линии нападения нашей команды. Данил горит желанием показать себя и нацелен на серьёзную долгую работу, которая принесёт пользу «Авангарду» в этом сезоне», — заявил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

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