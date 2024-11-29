Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мог быть психологический фактор — не настроились». Артюхин о поражении СКА от «Адмирала»

«Мог быть психологический фактор — не настроились». Артюхин о поражении СКА от «Адмирала»
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о поражении СКА от «Адмирала» во Владивостоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Кузьмин, Хайруллин) – 09:25 (5x4)     1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 20:44 (5x4)     2:1 Родевальд (Фьоре, Сошников) – 47:13 (5x4)     2:2 Хайруллин (Толчинский) – 54:07 (5x5)     3:2 Сошников – 65:00    

«На Дальнем Востоке всегда сложно играть любой команде. Первые два периода ты спишь, а потом приходишь в себя и начинаешь играть в свой хоккей. И если соперник тебе забил, то приходится отыгрываться. То, что команда с дороги, тоже сыграло свою роль. Мог быть психологический фактор — не настроились», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, СКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 31 матча имеет в активе 40 очков. В следующей игре СКА встретится с «Амуром» 30 ноября.

Материалы по теме
Андрей Педан: если ты бесхарактерный, то в хоккее будет тяжело
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android