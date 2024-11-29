«Мог быть психологический фактор — не настроились». Артюхин о поражении СКА от «Адмирала»

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о поражении СКА от «Адмирала» во Владивостоке.

«На Дальнем Востоке всегда сложно играть любой команде. Первые два периода ты спишь, а потом приходишь в себя и начинаешь играть в свой хоккей. И если соперник тебе забил, то приходится отыгрываться. То, что команда с дороги, тоже сыграло свою роль. Мог быть психологический фактор — не настроились», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, СКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 31 матча имеет в активе 40 очков. В следующей игре СКА встретится с «Амуром» 30 ноября.