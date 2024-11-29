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В «Металлурге» прокомментировали обмен Данила Башкирова в «Авангард»

В «Металлурге» прокомментировали обмен Данила Башкирова в «Авангард»
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал обмен нападающего Данила Башкирова в «Авангард».

«Обмен Данила Башкирова – шаг сложный, но в то же время необходимый, как игроку, так и команде. Я знаю Данила как игрока мастеровитого, способного решить эпизод в свою пользу несколькими эффективными действиями, но в «Металлурге» он не смог до конца реализовать свой потенциал. Вдобавок в последнем отрезке чемпионата хорошо проявили себя молодые воспитанники нашей системы, они буквально зубами цепляются за место в составе.

Поэтому вместе со стороной игрока мы пошли на обмен, вторым участником которого стал «Авангард». Уверены, что этот шаг пойдёт на пользу и нам, и самому Даниле, который сможет перезагрузить себя.

В то же время, безусловно, вместе с тренерским штабом и руководством клуба мы продолжаем вести работу по усилению состава «Металлурга» и рассматриваем различные варианты, ищем оптимальные и перспективные сочетания, которые могут нас устроить», — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Металлурга».

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