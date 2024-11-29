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Евгений Кузнецов оценил игру «Вашингтона» в нынешнем сезоне

Евгений Кузнецов оценил игру «Вашингтона» в нынешнем сезоне
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Форвард СКА Евгений Кузнецов оценил игру «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне и высказался о работе главного тренера столичного клуба Спенсера Карбери.

«Похоже, у них очень хорошая оборона, где собраны солидные игроки. Оба вратаря играют превосходно. С таким фундаментом возможно построение гораздо более успешной атакующей игры.

Карбери знает, как донести детали до игроков. Я видел, как он давал игрокам возможность ошибаться не один раз, но в конечном итоге они понимали, что от них требуется. Спенсер очень доверяет игрокам», — приводит слова Кузнецова RG.

«Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне сыграл 22 матча, в которых набрал 31 очко. Столичный клуб занимает третье место в таблице Востока.

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