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Кузнецов: даже если на Мичкова повышают голос, он должен научиться проглатывать это

Кузнецов: даже если на Мичкова повышают голос, он должен научиться проглатывать это
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов дал советы российскому форварду «Филадельфии Флайерз» Матвею Мичкову.

«Он должен впитывать всю информацию как губка. Даже если что-то не получается, он не должен сдаваться, а слушать и работать. Даже если на него повышают голос или оказывают давление, он должен научиться это проглатывать, переворачивать страницу и возвращаться на следующий день с улыбкой.

Многие российские игроки думают, что если они будут задавать вопросы, то это будет либо проявлением слабости, либо люди подумают, что они подлизываются. На самом деле это нормально. Чем больше вопросов он задаёт, тем больше информации получает», — цитирует Кузнецова RG.

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