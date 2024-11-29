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Спортивный директор «Металлурга» Бирюков рассказал, на какие позиции клуб ищет игроков

Спортивный директор «Металлурга» Бирюков рассказал, на какие позиции клуб ищет игроков
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Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков заявил, что клуб ищет игроков на позицию центрального нападающего и защитников.

«Вратарскую тему мы не трогаем, в этом плане всё хорошо. Хотелось бы найти центра, это дефицитная позиция, ну и на защитников смотрим», — приводит слова Бирюкова сайт КХЛ.

Напомним, сегодня, 29 ноября, нападающий Данил Башкиров перешёл из «Металлурга» в «Авангард». Магнитогорский клуб получил денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне команда Андрея Разина провела 32 встречи, в которых набрала 34 очка. «Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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