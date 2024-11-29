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«Не хочу пока думать об этом». Игрок «Авангарда» — о назначении Ги Буше

«Не хочу пока думать об этом». Игрок «Авангарда» — о назначении Ги Буше
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Наиль Якупов, нападающий «Авангарда», прокомментировал назначение нового главного тренера Ги Буше.

— Новым тренером команды будет Ги Буше. Что-то довелось про него слышать в Америке?
— Нет. Я знаю, что он тренировал «Оттаву» и «Тампу», но, если честно, пока не хочется об этом думать, — сказал Якупов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, 28 ноября стало известно, что место главного тренера в омском клубе займёт канадец Ги Буше. Он сменит на этой должности Сергея Звягина, который работал с 1 апреля 2024 года.

Сейчас Звягин до сих пор исполняет обязанности главного тренера и будет делать это до прибытия Буше в Омск.

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