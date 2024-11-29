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Куньлунь Ред Стар — Лада. Прямая трансляция
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19:20 Мск
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Матч «Куньлунь» — «Лада» будет посвящён борьбе с мужскими раковыми заболеваниями

Матч «Куньлунь» — «Лада» будет посвящён борьбе с мужскими раковыми заболеваниями
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Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который пройдёт 29 ноября между «Куньлунем» и «Ладой», по инициативе пекинской команды будет посвящён борьбе с мужскими раковыми заболеваниями.

Некоторые из хоккеистов на специальных табличках отметили, кому конкретно они посвящают эту игру:

«Я борюсь за Родиона».

«Я борюсь за всех, кто тоже борется. Дети, родители, все причастные».

«Я борюсь за тётю Ким».

Напомним, матч с тольяттинской «Ладой» начнётся в 19:30 мск. Он пройдёт на арене в Мытищах.

На данный момент команда из Пекина занимает 10-ю строчку Западной конференции КХЛ. У «Куньлуня» 27 очков в 31 матче.

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