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Куньлунь Ред Стар — Лада. Прямая трансляция
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19:20 Мск
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Якупов о периоде игры за «Куньлунь»: проигрывали тем, кого должны были обыгрывать

Якупов о периоде игры за «Куньлунь»: проигрывали тем, кого должны были обыгрывать
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Комментарии

Наиль Якупов, нападающий «Авангарда», оценил игру в составе «Куньлунь ред Стар».

— Каково было играть в «Куньлуне», который фактически был североамериканской командой?
— Мы были на последнем месте, что тут сказать. Старались побеждать, но побеждали тех, у кого не должны были выигрывать, а проигрывали тем, кого должны были обыгрывать. Стабильности просто не было. То, что со мной было в Северной Америке, не было в «Куньлуне».

— Как простились с Михаилом Кравцом? Что можете передать ему уже публично?
— Я благодарен всем — и команде, и клубу, и руководству, и персоналу, всем, кто участвовал. Желаю им только успехов, было там и хорошее время, и временами не очень, однако в целом всё было хорошо. Ко мне относились как к человеку, я старался отвечать тем же, отвечать взаимностью. Благодарен не только Михаилу Григорьевичу, но и другим ребятам, а также руководству «Авангарда», которое хотело меня приобрести, было желание, — сказал Якупов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, хоккеист начал сезон-2024/2025 в составе пекинской команды и набрал 11 очков за 27 матчей.

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