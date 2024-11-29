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«КХЛ активно развивается». Спортивный директор «Металлурга» Бирюков — о лиге

«КХЛ активно развивается». Спортивный директор «Металлурга» Бирюков — о лиге
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Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков оценил уровень развития Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Есть мнение, что уровень КХЛ падает? Я с этим не согласен. Сейчас мы переживаем тяжёлую ситуацию, но зато у нас начинают сверкать молодые таланты. Во всём есть плюсы и минусы. В плане развития лига идёт вперёд. Уровень стал совсем другим, КХЛ не стоит на месте», — приводит слова Бирюкова Metaratings.

Напомним, Бирюков занимает должность спортивного директора «Металлурга» с 4 октября, ранее он работал в тренерском штабе «Салавата Юлаева» за который играл ещёв прошлом сезоне.

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