«Один из лучших в любой области хоккея». Нападающий СКА Кузнецов — о Сидни Кросби

Нападающий СКА Евгений Кузнецов оценил достижение хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 600 голов в НХЛ.

«Он очень сбалансированный игрок. Он один из лучших в любой области хоккея. Он может выполнять любую работу и играть на любой позиции. Всё, что он делает, он делает отлично», — приводит слова Кузнецова RG.

Напомним, Кросби стал вторым игроком НХЛ с 600+ голами. Легендарный хоккеист «Питтсбурга» Марио Лемье имеет в своём активе 690 заброшенных шайб.

На момент достижения на счету Кросби было восемь голов и 13 результативных передач в 23 встречах. Он сделал это в матче с «Ютой» 24 ноября 2024-го. Тогда «Пингвинз» проиграли со счётом 1:6.