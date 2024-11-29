Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Один из лучших в любой области хоккея». Нападающий СКА Кузнецов — о Сидни Кросби

«Один из лучших в любой области хоккея». Нападающий СКА Кузнецов — о Сидни Кросби
Комментарии

Нападающий СКА Евгений Кузнецов оценил достижение хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 600 голов в НХЛ.

«Он очень сбалансированный игрок. Он один из лучших в любой области хоккея. Он может выполнять любую работу и играть на любой позиции. Всё, что он делает, он делает отлично», — приводит слова Кузнецова RG.

Напомним, Кросби стал вторым игроком НХЛ с 600+ голами. Легендарный хоккеист «Питтсбурга» Марио Лемье имеет в своём активе 690 заброшенных шайб.

На момент достижения на счету Кросби было восемь голов и 13 результативных передач в 23 встречах. Он сделал это в матче с «Ютой» 24 ноября 2024-го. Тогда «Пингвинз» проиграли со счётом 1:6.

Материалы по теме
Журналист НХЛ: впитывайте каждую секунду, которая у нас осталась от игры Овечкина и Кросби
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android