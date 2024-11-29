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Нападающий СКА Кузнецов объяснил, почему Торторелла тщательно занимается с Мичковым

Нападающий СКА Кузнецов объяснил, почему Торторелла тщательно занимается с Мичковым
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов объяснил, почему, по его мнению, главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла тщательно занимается с 19-летним Матвеем Мичковым.

«Судя по словам Тортореллы, который говорит, что постоянно общается с Матвеем индивидуально, он в него верит. Он не будет тратить своё время просто так», — приводит слова Кузнецова RG.

Напомним, Мичков в минувшем межсезонье подписал контракт новичка с «Филадельфией Флайерз». Соглашение рассчитано на три года. На данный момент Мичков много тренируется индивидуально, находясь в постоянном контакте с главным тренером. Он играет в составе основной команды и за 21 матч заработал 17 очков.

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