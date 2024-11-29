«Металлург» всухую обыграл «Барыс», у казахстанцев четвёртое поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорсе. «Металлург» одержал победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

За магнитогорскую команду забили Владислав Ерёменко и Александр Петунин.

Для команды из Астаны это четвёртое поражение подряд. Ранее казахстанцы проиграли «Сибири», «Авангарду» и «Амуру». Отметим, что трижды в последних четырёх встречах «Барыс» проиграл всухую.

«Металлург» на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» там же на 11-й строчке.