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Металлург — Барыс, результат матча 29 ноября 2024, счет 2:0, КХЛ 2024-2025

«Металлург» всухую обыграл «Барыс», у казахстанцев четвёртое поражение подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорсе. «Металлург» одержал победу со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Ерёменко (Коробкин) – 25:32 (5x5)     2:0 Петунин (Яковлев, Канцеров) – 49:34 (5x5)    

За магнитогорскую команду забили Владислав Ерёменко и Александр Петунин.

Для команды из Астаны это четвёртое поражение подряд. Ранее казахстанцы проиграли «Сибири», «Авангарду» и «Амуру». Отметим, что трижды в последних четырёх встречах «Барыс» проиграл всухую.

«Металлург» на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» там же на 11-й строчке.

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