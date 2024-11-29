«Легко приехать заново в Омск». Якупов — о возвращении в «Авангард»

Наиль Якупов, нападающий «Авангарда», рассказал о своих впечатлениях после возвращения в Омск, где ранее играл три сезона.

— Первые впечатления от «Авангарда»? Что изменилось за время вашего отсутствия?

— Всё хорошо. Легко было приехать заново в Омск, персонал, руководство, ребят знал некоторых. У меня в принципе нет проблем с коммуникацией, а тут ещё и старые знакомые места, друзья, приятели, партнёры. Мне было легко влиться с первой минуты.

— «Ястребы» сейчас возвращают многих бывших хоккеистов. Как-то шутили над этим внутри раздевалки?

— Нет, нам играть надо. У нас пять матчей за 10 дней, нам не до шуток. У нас есть над чем пошутить, — сказал Якупов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.