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«Легко приехать заново в Омск». Якупов — о возвращении в «Авангард»

«Легко приехать заново в Омск». Якупов — о возвращении в «Авангард»
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Наиль Якупов, нападающий «Авангарда», рассказал о своих впечатлениях после возвращения в Омск, где ранее играл три сезона.

— Первые впечатления от «Авангарда»? Что изменилось за время вашего отсутствия?
— Всё хорошо. Легко было приехать заново в Омск, персонал, руководство, ребят знал некоторых. У меня в принципе нет проблем с коммуникацией, а тут ещё и старые знакомые места, друзья, приятели, партнёры. Мне было легко влиться с первой минуты.

— «Ястребы» сейчас возвращают многих бывших хоккеистов. Как-то шутили над этим внутри раздевалки?
— Нет, нам играть надо. У нас пять матчей за 10 дней, нам не до шуток. У нас есть над чем пошутить, — сказал Якупов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

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«Было легко с первой минуты». Разговор с Якуповым после возвращения в «Авангард»
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