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Экс-директор «Трактора» возмущён тем, что Фукале и Шабанов собрались в НХЛ раньше времени

Экс-директор «Трактора» возмущён тем, что Фукале и Шабанов собрались в НХЛ раньше времени
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Экс-директор «Трактора» Андрей Баландин высказался об игроках челябинской команды Максиме Шабанове и Заке Фукале, которым с начала сезона пророчат скорый отъезд в НХЛ. 28 ноября «Трактор» уступил «Локомотиву» 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Жарков – 22:51 (5x5)     1:1 Берёзкин (Елесин, Шалунов) – 26:06 (5x5)     2:1 Берёзкин (Каюмов) – 38:36 (5x5)     3:1 Фрейз (Кирьянов, Елесин) – 43:23 (5x5)     3:2 Кэмпфер (Кравцов, Николаев) – 45:46 (5x5)     4:2 Берёзкин (Гернат, Сергеев) – 52:32 (5x4)    

«Первый гол «Локомотива» — чисто вратарский, Зак Фукале пропустил в ближний угол. Видно, что соперник уже полностью изучил нашу команду, а «Трактор» никак не может подобрать к нему ключи. «Локомотив» — более организованный, и игроки стараются меньше совершать ошибок.

Мне не нравится, что начали писать, будто Максим Шабанов и Зак Фукале собираются в НХЛ. Ребята, вы сначала здесь сезон доиграйте, а потом уже можно думать об игре за океаном. В плей-офф судьба снова может свести «Локомотив» и «Трактор», и пока у ярославской команды есть преимущество», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

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