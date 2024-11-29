Экс-директор «Трактора» возмущён тем, что Фукале и Шабанов собрались в НХЛ раньше времени

Экс-директор «Трактора» Андрей Баландин высказался об игроках челябинской команды Максиме Шабанове и Заке Фукале, которым с начала сезона пророчат скорый отъезд в НХЛ. 28 ноября «Трактор» уступил «Локомотиву» 2:4.
«Первый гол «Локомотива» — чисто вратарский, Зак Фукале пропустил в ближний угол. Видно, что соперник уже полностью изучил нашу команду, а «Трактор» никак не может подобрать к нему ключи. «Локомотив» — более организованный, и игроки стараются меньше совершать ошибок.
Мне не нравится, что начали писать, будто Максим Шабанов и Зак Фукале собираются в НХЛ. Ребята, вы сначала здесь сезон доиграйте, а потом уже можно думать об игре за океаном. В плей-офф судьба снова может свести «Локомотив» и «Трактор», и пока у ярославской команды есть преимущество», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».
- 29 ноября 2024
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