Бабаев: у Ги Буше в НХЛ нет ярких заслуг. Рирден был идеальным кандидатом для «Авангарда»

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о скором приходе Ги Буше на пост главного тренера «Авангарда».

— Как оцените приглашение Ги Буше в «Авангард»?

— Трудно оценить это приглашение правильно. Хочется, чтобы в ближайшее время новый главный тренер исправил положение, но иностранец не сможет так быстро это сделать. Человеку нужно время, чтобы понять лигу, освоиться в ней. Мы видим, что у Буше в НХЛ нет ярких заслуг, в то время как у того же Тодда Рирдена, который находился в числе кандидатов, в активе есть завоёванный Кубок Стэнли, пускай и как ассистента в «Вашингтоне». Рирден, на мой взгляд, был идеальным кандидатом для «Авангарда». Жаль, что не договорились. По Буше у меня большие вопросы.

— Можно ли назвать Буше вторым Хартли?

— Непонятно, почему всё сравнивается с Хартли и идёт под него. На пути Боба тоже далеко не всё было гладко, он пришёл к Кубку Гагарина при определённых обстоятельствах. Сейчас в нынешний «Авангард» нереально найти такого же тренера, как Хартли. Второго Хартли нет: он гений в деталях, знает специфику каждого игрока. Как и что получится у Ги Буше – никто не знает. Надеюсь, что омичи при нём будут играть в атакующий хоккей, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате» в 12:00 мск.