Экс-капитан «Сочи» Щитов отреагировал на назначение Ги Буше главным тренером «Авангарда»

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов сказал, что Ги Буше может быть полезен не только для «Авангарда», но и для российских тренеров.

«Интересно будет последить, насколько быстро Ги Буше адаптируется к нашему хоккею. Это достаточно умный человек, у него несколько степеней образования. Думаю, такой специалист нужен «Авангарду». Более того, он будет полезен и для нашего хоккея. Между тренерами возникнет коммуникация. Российские коллеги смогут почерпнуть у него что-нибудь из его богатого опыта. В общем, я положительно отношусь к его приходу. Надеюсь, что Сергея Звягина оставят в команде, и он продолжит набираться опыта и введёт Буше в курс дела», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, 28 ноября стало известно, что канадец Ги Буше возглавит омский «Авангард», сменив на посту главного тренера Сергея Звягина.

Омичи сейчас находятся на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ, замыкая зону плей-офф.