Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-капитан «Сочи» Щитов отреагировал на назначение Ги Буше главным тренером «Авангарда»

Экс-капитан «Сочи» Щитов отреагировал на назначение Ги Буше главным тренером «Авангарда»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов сказал, что Ги Буше может быть полезен не только для «Авангарда», но и для российских тренеров.

«Интересно будет последить, насколько быстро Ги Буше адаптируется к нашему хоккею. Это достаточно умный человек, у него несколько степеней образования. Думаю, такой специалист нужен «Авангарду». Более того, он будет полезен и для нашего хоккея. Между тренерами возникнет коммуникация. Российские коллеги смогут почерпнуть у него что-нибудь из его богатого опыта. В общем, я положительно отношусь к его приходу. Надеюсь, что Сергея Звягина оставят в команде, и он продолжит набираться опыта и введёт Буше в курс дела», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, 28 ноября стало известно, что канадец Ги Буше возглавит омский «Авангард», сменив на посту главного тренера Сергея Звягина.

Омичи сейчас находятся на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ, замыкая зону плей-офф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android