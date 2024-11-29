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У вратаря «Металлурга» Александра Смолина первый сухой матч в КХЛ

У вратаря «Металлурга» Александра Смолина первый сухой матч в КХЛ
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Вратарь «Металлурга» Александр Смолин впервые за всю карьеру в КХЛ сыграл «на ноль» в матче с «Барысом». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Ерёменко (Коробкин) – 25:32 (5x5)     2:0 Петунин (Яковлев, Канцеров) – 49:34 (5x5)    

В матче с казахстанской командой он отразил 21 бросок по своим воротам.

Смолин пополнил состав магнитогорцев в минувшем сезоне. В регулярном чемпионате он провёл только три игры, в плей-офф — одну. В текущем сезоне он успел сыграть в десяти матчах, показатель отражённых бросков Смолина сейчас составляет 92,5%.

Напомним, сейчас команда из Магнитогорска занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. У неё 36 очков в 33 матчах. «Металлург» — действующий чемпион лиги.

«Барыс» потерпел четвёртое поражение подряд после игры с магнитогорской командой.

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