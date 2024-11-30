Бабаев: поклонение всему иностранному существует в российском менталитете, это плохо

Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что в КХЛ к легионерам более лояльное отношение, чем к местным игрокам.

— Как вы в целом относитесь к назначению иностранных тренеров в клубы КХЛ?

— По тому же Бенуа Гру я пока ничего не могу сказать. Рано делать выводы. Мы видим, когда «Трактор» вытряхивает соперников, а видим матчи, где с челябинцами разбирается «Локомотив». Бывали и другие случаи. Считаю, что в России есть хорошие специалисты. Проблема в том, что у нас берут иностранца, он работает до упора, пока не облажается, а россиянина в такой же ситуации сразу увольняют.

Поклонение всему иностранному существует в нашем менталитете, это плохо. С тем же хоккеистами-легионерами всегда тянут и ждут, а с нашими прощаются быстро. Аналогично и с тренерами. Если иностранец внесёт что-то новое, усилит команду, то я его поддержу. Если же это будет посредственность, которую потом не знаешь как уволить, то я против. Надо работать с душой, желанием что-то изменить, а не просто приезжать и забирать деньги, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате» с 12:00 мск.