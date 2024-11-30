Агент Владимира Ткачёва назвал срок возвращения своего клиента на лёд после тяжёлой травмы

Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв может вернуться на лёд в ближайшие несколько недель.

— Как самочувствие Владимира Ткачёва, когда он приступит к тренировкам и когда его ждать на льду?

— Думаю, что через пару недель Владимир выйдет на лёд. И уже дальше мы будем ждать его возвращения. Он уже в Омске, вернулся из Германии, где проходил реабилитацию, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.

Напомним, Ткачёв пока не сыграл ни одного матча в текущем чемпионате, потому что в период межсезонья получил травму и до сих пор восстанавливается.

Полное интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате» в 12:00 мск.