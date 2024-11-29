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«Он в своём репертуаре». Комментатор Майков — о Матвее Мичкове в НХЛ

«Он в своём репертуаре». Комментатор Майков — о Матвее Мичкове в НХЛ
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Комментатор Филипп Майков высказался о 19-летнем Матвее Мичкове, который отправился в НХЛ в минувшем межсезонье, подписав трёхлетний контракт новичка с «Филадельфией Флайерз».

«Мичков, естественно, раз уж много разговоров, ни одна, мне кажется, энхаэловская тема про россиян без него сейчас не обходится. Мичков в своем репертуаре, в своей стезе, в своем характере. Он делает, что умеет, и, в принципе, у него это получается. Заходят у него вот эти броски с острого угла, как «Оттаве». Да, где-то там недоработать в оборону, получить передачку убежать «в ноль» и забить, получается. Элементарно, Мичков за этот отрезок одинаковый, например, набрал больше в НХЛ чем Бедард. Поэтому Мичков делает свою работу. И пока у него есть очки, пока у него есть результативность», — приводит слова Майкова «Газета.ru».

Напомним, за 21 матч в составе команды Мичков смог заработать 17 очков. Последний сезон в КХЛ он провел в «Сочи».

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