«Лада» одолела «Куньлунь», прервав серию побед пекинской команды
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и пекинский «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Лада» одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Ожгихин (Бикмуллин) – 09:07 (5x5) 1:1 Маккошен (Фу, Душак) – 54:35 (5x5) 1:2 Черников (Алтыбармакян, Шараканов) – 58:08 (5x4)
За «Ладу» забили Алексей Ожгихин, Егор Черников. Единственную шайбу в составе «Куньлуня» забросил Иэн Маккошен.
«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 27 очков за 32 матча. «Лада» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 29 очков после 30 игр.
Тольяттинцы вытеснили из зоны плей-офф «Авангард».
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