«Лада» одолела «Куньлунь», прервав серию побед пекинской команды

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и пекинский «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Лада» одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

За «Ладу» забили Алексей Ожгихин, Егор Черников. Единственную шайбу в составе «Куньлуня» забросил Иэн Маккошен.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 27 очков за 32 матча. «Лада» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 29 очков после 30 игр.

Тольяттинцы вытеснили из зоны плей-офф «Авангард».