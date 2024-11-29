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Куньлунь Ред Стар — Лада. Прямая трансляция
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19:20 Мск
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Куньлунь Ред Стар — Лада, результат матча 29 ноября 2024, счет 1:2, КХЛ 2024-2025

«Лада» одолела «Куньлунь», прервав серию побед пекинской команды
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и пекинский «Куньлунь». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Лада» одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Ожгихин (Бикмуллин) – 09:07 (5x5)     1:1 Маккошен (Фу, Душак) – 54:35 (5x5)     1:2 Черников (Алтыбармакян, Шараканов) – 58:08 (5x4)    

За «Ладу» забили Алексей Ожгихин, Егор Черников. Единственную шайбу в составе «Куньлуня» забросил Иэн Маккошен.

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 27 очков за 32 матча. «Лада» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 29 очков после 30 игр.

Тольяттинцы вытеснили из зоны плей-офф «Авангард».

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