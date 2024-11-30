В Winners сообщили, что Лихачёв может скоро покинуть «Локомотив»

В хоккейном агентстве Winners сообщили, что игрок ярославского «Локомотива» Ярослав Лихачёв, вероятно, в скором времени перейдёт в другой клуб, где проведёт остаток сезона.

«Сейчас ведутся переговоры с несколькими командами», — написала пресс-служба Winners в своём телеграм-канале.

Напомним, «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У команды 54 очка в 33 матчах. 28 ноября ярославцы обыграли «Трактор».

Сам Ярослав Лихачёв набрал одно очко в 14 матчах КХЛ в текущем сезоне. 23-летний нападающий проводит в составе команды второй сезон, ранее он успел сыграть в «Амуре».