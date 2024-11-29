Главный тренер «Металлурга» Разин коротко прокомментировал матч с «Барысом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин коротко высказался о победе над «Барысом» со счётом 2:0.

«Коротко: сыграли на результат, игра, наверное, не всем доставила удовольствие. Лучше играть дисциплинированно и «на ноль», забирать очки, чем играть красиво и оставаться с ничем», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга» на официальном сайте клуба.

Напомним, сейчас Металлург» — на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» там же на 11-й строчке. За магнитогорскую команду в этой встрече забили Владислав Ерёменко и Александр Петунин.

Казахстанцы потерпели четвёртое поражение подряд.