Главный тренер «Металлурга» Разин коротко прокомментировал матч с «Барысом»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин коротко высказался о победе над «Барысом» со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Ерёменко (Коробкин) – 25:32 (5x5) 2:0 Петунин (Яковлев, Канцеров) – 49:34 (5x5)
«Коротко: сыграли на результат, игра, наверное, не всем доставила удовольствие. Лучше играть дисциплинированно и «на ноль», забирать очки, чем играть красиво и оставаться с ничем», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга» на официальном сайте клуба.
Напомним, сейчас Металлург» — на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Барыс» там же на 11-й строчке. За магнитогорскую команду в этой встрече забили Владислав Ерёменко и Александр Петунин.
Казахстанцы потерпели четвёртое поражение подряд.
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