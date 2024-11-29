Андрей Разин ответил, почему Скотта Уилсона не было в составе на матч с «Барысом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об отсутствии Скотта Уилсона во время матча с «Барысом», где магнитогорцы выиграли со счётом 2:0.

— Скотт Уилсон отсутствовал в составе. Это травма или ротация?

— А вы как считаете?

— Ротация.

— А про зарплату его ничего не спросите? (Смеётся.)

— Я знаю, какая у него зарплата.

— Вы где были? Я только что рассказал, пресс-конференция идёт уже минут пять точно, вы не слушали? Что наконец-то у нас все сочетания, которые были, кроме Гребёнкина — играет Андрей Козлов. Это решение тренерского состава, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга» на официальном сайте клуба.