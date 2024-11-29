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Андрей Разин ответил, почему Скотта Уилсона не было в составе на матч с «Барысом»

Андрей Разин ответил, почему Скотта Уилсона не было в составе на матч с «Барысом»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался об отсутствии Скотта Уилсона во время матча с «Барысом», где магнитогорцы выиграли со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Ерёменко (Коробкин) – 25:32 (5x5)     2:0 Петунин (Яковлев, Канцеров) – 49:34 (5x5)    

— Скотт Уилсон отсутствовал в составе. Это травма или ротация?
— А вы как считаете?

— Ротация.
— А про зарплату его ничего не спросите? (Смеётся.)

— Я знаю, какая у него зарплата.
— Вы где были? Я только что рассказал, пресс-конференция идёт уже минут пять точно, вы не слушали? Что наконец-то у нас все сочетания, которые были, кроме Гребёнкина — играет Андрей Козлов. Это решение тренерского состава, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга» на официальном сайте клуба.

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