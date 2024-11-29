«Сегодня играли лучше». Главный тренер «Барыса» — о сухом поражении от «Металлурга»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил матч с «Металлургом», в котором казахстанцы уступили со счётом 0:2.

«Сегодня играли получше, чем предыдущую игру. Не забили в свои моменты, два кинжальных выпада на пересменке — вот и вся игра», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба магнитогорского «Металлурга».

Для «Барыса» это четвёртое поражение подряд. Два предыдущих матча из трёх были проиграны с сухим счётом.

Команда из Казахстана находится на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. За 31 игру им удалось набрать 21 очко. Магнитогорский «Металлург» там же на пятой строчке.