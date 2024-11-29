«Сегодня играли лучше». Главный тренер «Барыса» — о сухом поражении от «Металлурга»
Поделиться
Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил матч с «Металлургом», в котором казахстанцы уступили со счётом 0:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Ерёменко (Коробкин) – 25:32 (5x5) 2:0 Петунин (Яковлев, Канцеров) – 49:34 (5x5)
«Сегодня играли получше, чем предыдущую игру. Не забили в свои моменты, два кинжальных выпада на пересменке — вот и вся игра», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба магнитогорского «Металлурга».
Для «Барыса» это четвёртое поражение подряд. Два предыдущих матча из трёх были проиграны с сухим счётом.
Команда из Казахстана находится на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. За 31 игру им удалось набрать 21 очко. Магнитогорский «Металлург» там же на пятой строчке.
Комментарии
- 29 ноября 2024
-
23:59
-
23:49
-
23:39
-
23:03
-
22:48
-
22:26
-
22:17
-
21:50
-
21:46
-
20:42
-
20:11
-
19:49
-
19:24
-
19:11
-
18:38
-
18:14
-
17:54
-
17:38
-
17:02
-
16:38
-
15:43
-
15:25
-
15:04
-
14:45
-
14:34
-
14:20
-
14:06
-
13:55
-
13:42
-
13:30
-
13:13
-
13:05
-
13:02
-
12:52
-
12:40