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«Сегодня играли лучше». Главный тренер «Барыса» — о сухом поражении от «Металлурга»

«Сегодня играли лучше». Главный тренер «Барыса» — о сухом поражении от «Металлурга»
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил матч с «Металлургом», в котором казахстанцы уступили со счётом 0:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Ерёменко (Коробкин) – 25:32 (5x5)     2:0 Петунин (Яковлев, Канцеров) – 49:34 (5x5)    

«Сегодня играли получше, чем предыдущую игру. Не забили в свои моменты, два кинжальных выпада на пересменке — вот и вся игра», — приводит слова Мамбеталиева пресс-служба магнитогорского «Металлурга».

Для «Барыса» это четвёртое поражение подряд. Два предыдущих матча из трёх были проиграны с сухим счётом.

Команда из Казахстана находится на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. За 31 игру им удалось набрать 21 очко. Магнитогорский «Металлург» там же на пятой строчке.

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