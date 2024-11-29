«Ничего особенного нет, всё то же самое». Тренер «Торпедо» Филатов — о хоккее в Канаде

Тренер «Торпедо» Владимир Филатов заявил, что канадский хоккей практически ничем не отличается от российского.

— Как относитесь к тому, что в Канаде более профессиональный подход?

— Это стереотип. Я был там. Ничего там особенного нет, то же самое.

— Канада на всех уровнях доминирует в хоккее. Берут только за счёт количества играющих в хоккей?

— Первое и основное — это количество занимающихся. Культура развития хоккея там на другом уровне. В Канаде если у тебя есть шанс стать хоккеистом, ты им станешь, практически все мальчишки пробуются в хоккее. Страна большая, 40 млн население. Я знаю нашу тренерскую школу, у нас очень много приличных тренеров. Не стоит канадцев возводить в ранг лучших, — приводит слова Филатова «ВсеПроСпорт».