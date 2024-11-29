Егор Чинахов не включён в состав «Коламбуса» на матч с «Калгари» из-за травмы
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Российский хоккеист Егор Чинахов пропускает матч «Коламбуса» с «Калгари» из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщил журналист Джефф Свобода. Матч в эти минуты проходит на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Коламбуса».
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Перерыв
2 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Фантилли (Проворов) – 11:56 2:0 Джонсон (Силлинджер) – 16:42
Напомним, 23-летний Чинахов проводит в составе «Коламбуса» уже четвёртый сезон. В текущем чемпионате он набрал 14 очков в 21 матче, забросив семь шайб и сделав семь голевых передач. В КХЛ он играл за «Авангард» в сезоне-2020/2021.
«Коламбус» находится на 12-й строчке Восточной конференции НХЛ. У команды 21 очко после 21 игры.
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