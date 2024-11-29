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Филадельфия Флайерз — Нью-Йорк Рейенджерс, результат матча 28 ноября 2024, счет 3:1, НХЛ 2024-2025

«Рейнджерс» проиграли «Филадельфии» и потерпели пятое поражение подряд
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Хозяева одержали победу со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бринк (Фёрстер) – 03:14     2:0 Конечны (Кутюрье, Ристолайнен) – 04:24     2:1 Трочек (Кайлли, Шнайдер) – 30:20     3:1 Конечны (Санхайм) – 59:32    

За «Рейнджерс» забил Винсент Трочек. В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Бобби Бринк и Трэвис Конечны, оформивший дубль.

У Мичкова в этой встрече не было результативных действий.

«Филадельфия» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У команды 25 очков за 24 матча. «Рейнджерс» занимают там же шестое место. У команды 25 очков после 22 матчей.

Победив, «Филадельфия» вытеснила из зоны плей-офф «Тампу».

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