«Рейнджерс» проиграли «Филадельфии» и потерпели пятое поражение подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. Хозяева одержали победу со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

За «Рейнджерс» забил Винсент Трочек. В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Бобби Бринк и Трэвис Конечны, оформивший дубль.

У Мичкова в этой встрече не было результативных действий.

«Филадельфия» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У команды 25 очков за 24 матча. «Рейнджерс» занимают там же шестое место. У команды 25 очков после 22 матчей.

Победив, «Филадельфия» вытеснила из зоны плей-офф «Тампу».