Защитник «Рейнджерс» едва не травмировал Мичкова, жёстко впечатав Матвея в борт

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Линдгрен применил жёсткий силовой приём против 19-летнего игрока «Филадельфии» Матвея Мичкова. «Филадельфия» одержала победу над «Рейнджерс» со счётом 3:1.

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Линдгрен в попытке отобрать шайбу впечатал Мичкова в борт, а после этого оступился о него же и упал сверху.

Напомним, Мичков в дебютном сезоне в НХЛ уже заработал 17 очков после 22 сыгранных матчей. В этой встрече он не отметился результативными действиями.

«Филадельфия» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У команды 25 очков за 24 матча. «Рейнджерс» занимают там же шестое место. У команды 25 очков после 22 матчей.