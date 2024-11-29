Защитник «Рейнджерс» едва не травмировал Мичкова, жёстко впечатав Матвея в борт
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Линдгрен применил жёсткий силовой приём против 19-летнего игрока «Филадельфии» Матвея Мичкова. «Филадельфия» одержала победу над «Рейнджерс» со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бринк (Фёрстер) – 03:14 2:0 Конечны (Кутюрье, Ристолайнен) – 04:24 2:1 Трочек (Кайлли, Шнайдер) – 30:20 3:1 Конечны (Санхайм) – 59:32
Линдгрен в попытке отобрать шайбу впечатал Мичкова в борт, а после этого оступился о него же и упал сверху.
Напомним, Мичков в дебютном сезоне в НХЛ уже заработал 17 очков после 22 сыгранных матчей. В этой встрече он не отметился результативными действиями.
«Филадельфия» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У команды 25 очков за 24 матча. «Рейнджерс» занимают там же шестое место. У команды 25 очков после 22 матчей.
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