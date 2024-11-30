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Владимир Тарасенко прервал 16-матчевую безголевую серию, поразив ворота «Дэвилз»

Владимир Тарасенко прервал 16-матчевую безголевую серию, поразив ворота «Дэвилз»
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Российский хоккеист Владимир Тарасенко прервал свою безголевую серию, открыв счёт в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». На момент написания новости счёт в матче 3:2 в пользу «Детройта». Встреча проходит на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3-й период
4 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Тарасенко (Питри, Комфер) – 03:41 (pp)     2:0 Рэймонд (Тарасенко, Питри) – 09:22     2:1 Хэмилтон – 16:05 (pp)     2:2 Майер (Хьюз, Татар) – 18:00 (pp)     3:2 Мотт (Шьяро, Комфер) – 21:26     3:3 Хишир (Майер, Ковачевич) – 31:10     3:4 Ноэсен – 36:49     3:5 Хьюз (Хэмилтон, Братт) – 43:05     4:5 Холл – 43:27    

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Последний раз нападающий забрасывал в матче с «Нэшвиллом» 19 октября.

Напомним, Тарасенко в текущем сезоне дебютировал за «Детройт». После 22 матчей он смог набрать 10 очков, забив три гола и сделав семь результативных передач.

В минувшем сезоне он выступал за «Флориду», в составе которой завоевал Кубок Стэнли.

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