Владимир Тарасенко прервал 16-матчевую безголевую серию, поразив ворота «Дэвилз»

Российский хоккеист Владимир Тарасенко прервал свою безголевую серию, открыв счёт в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». На момент написания новости счёт в матче 3:2 в пользу «Детройта». Встреча проходит на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте.

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Последний раз нападающий забрасывал в матче с «Нэшвиллом» 19 октября.

Напомним, Тарасенко в текущем сезоне дебютировал за «Детройт». После 22 матчей он смог набрать 10 очков, забив три гола и сделав семь результативных передач.

В минувшем сезоне он выступал за «Флориду», в составе которой завоевал Кубок Стэнли.