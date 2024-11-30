Бабаев: Забуга не был согласен с новой политикой «Авангарда» и написал заявление об уходе

Хоккейный агент Шуми Бабаев объяснил, почему исполняющий обязанности генменеджера Евгений Забуга покинул «Авангард».

— Вас не удивляет такая агрессивная трансферная политика омичей?

— Меня в этой жизни уже ничем не удивишь. Посмотрим, к чему это приведёт. Это их решение. Мне интересен результат. Что потом делать с таким количеством трансферов, если они не сработают? Получается, что, пригласив в команду столько народу, мы ждём, что столько же будет уволено.

— Уход из клуба исполнявшего обязанности генерального менеджера Евгения Забуги стал неожиданностью?

— Насколько я знаю, он сам написал заявление об уходе. Как мне известно, Евгений был не согласен с новой политикой «Авангарда». Если он действительно сделал это по подобным причинам, выразив таким образом своё несогласие, то это мужской поступок, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.