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Бабаев: Забуга не был согласен с новой политикой «Авангарда» и написал заявление об уходе

Бабаев: Забуга не был согласен с новой политикой «Авангарда» и написал заявление об уходе
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Хоккейный агент Шуми Бабаев объяснил, почему исполняющий обязанности генменеджера Евгений Забуга покинул «Авангард».

— Вас не удивляет такая агрессивная трансферная политика омичей?
— Меня в этой жизни уже ничем не удивишь. Посмотрим, к чему это приведёт. Это их решение. Мне интересен результат. Что потом делать с таким количеством трансферов, если они не сработают? Получается, что, пригласив в команду столько народу, мы ждём, что столько же будет уволено.

— Уход из клуба исполнявшего обязанности генерального менеджера Евгения Забуги стал неожиданностью?
— Насколько я знаю, он сам написал заявление об уходе. Как мне известно, Евгений был не согласен с новой политикой «Авангарда». Если он действительно сделал это по подобным причинам, выразив таким образом своё несогласие, то это мужской поступок, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
Что ждать от Ги Буше в «Авангарде» и когда вернётся Ткачёв. Интервью с известным агентом
Эксклюзив
Что ждать от Ги Буше в «Авангарде» и когда вернётся Ткачёв. Интервью с известным агентом
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